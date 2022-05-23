«Лацио» близок к продлению контракта с Сарри

Дата публикации: 23-05-2022

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри продолжит трудиться в римском клубе. Об этом сообщает журналист Николо Скира.



Согласно источнику, переговоры между руководством «бело-голубых» и 63-летним коучем, которые стартовали еще в ноябре 2021 года, находятся на завершающей стадии.



Ожидается, что в ближайшие дни стороны объявят о продлении соглашении на официальном уровне.



Новое соглашение позволит Сарри зарабатывать 3,5 млн евро за сезон, а сама сделка будет рассчитана до 2025 года.



Маурицио Сарри возглавил римлян в июне 2021 года. По итогам сезона-21/22 его подопечные расположились на 5-й позиции в турнирной таблице Серии А.