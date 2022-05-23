Бубакар Камара в шаге от перехода в английский клуб
Дата публикации: 23-05-2022
«Астон Вилла» может усилиться игроком «Марселя». Речь идет об опорнике Бубакаре Камара.
Соглашение 22-летнего француза с «Марселем» рассчитано до конца сезона. Стороны не договорились о его продлении, потому летом футболист станет свободным агентом.
Фабрицио Романо пишет, что опорник близок к переходу в «Астон Виллу». Англичане достигли устной договоренности с Камара, но контракт с ним еще не подписан.
Интерес к французу также проявляли «Атлетико» и «Арсенал».
Камара является воспитанником «Марселя». Его дебют в основе клуба состоялся в 2017 году. В сезоне 2021/2022 на счету полузащитника 48 встреч (1 гол, 1 результативная передача).
Transfermarkt.de оценивает Камара в 25 млн евро.