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Нападающий «Спартака» Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Дата публикации: 23-05-2022

Джордан Ларссон, вторую половину сезона проводящий в аренде в «АИКе», не планирует возвращаться в Россию.

«Не знаю, как будут развиваться события. Однако я верю, что не вернусь в Россию. У меня есть действующий контракт, что может привести к определенным сложностям, но я не планирую возвращаться в «Спартак». Я не контактирую с клубом напрямую, все переговоры ведет агент», - цитирует форварда ресурс «Aftonbladet».

«АИК» арендовал Ларссона в апреле 2022 года. За шведскую команду нападающий провел 9 игр, отметившись 2 голами и 2 результативными пасами. Роберт Фальк, являющийся президентом «АИКа», ранее сообщил, что у клуба нет средств, чтобы оформить полноценный трансфер форварда по окончании сезона.

Соглашение Ларссона с москвичами действует до лета 2023 года.

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