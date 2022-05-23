«Тоттенхэм» интересуется лучшим игроком Лиги Европы 21/22

Дата публикации: 23-05-2022

«Daily Express» пишет, что «Тоттенхэм» планирует оформить трансфер Филипа Костича, принадлежащего «Айнтрахту».



Серб, способный сыграть на позиции вингера и крайнего защитника, блестяще проявил себя в Еврокубках. Его признали лучшим футболистом ЛЕ сезона 21/22. На счету игрока «Айнтрахта» 3 забитых мяча и 6 ассистов в 12 встречах турнира.



Представители «Тоттенхэма» следили за игрой 29-летнего футболиста в финальном поединке ЛЕ. Летом «шпоры» намерены сделать по нему предложение. Интерес к Костичу лондонцы проявляли еще зимой, но официальный запрос в «Айнтрахт» так и не был направлен.



Серб связан трудовыми отношениями с немецкой командой до лета 2023 года. Рыночный ценник на Костича равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).