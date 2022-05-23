Два футболиста «Барселоны» могут перейти в «Арсенал»

Дата публикации: 23-05-2022

По данным Sport.es, состав «Арсенала» в летнее межсезонье могут пополнить 2 футболиста «Барселоны». Англичане готовы потратить на трансфер Мемфиса Депая и Самюэля Юмтити 25 млн евро.



Голландца «канониры» рассматривают в качестве альтернативы Эдварду Нкетии и Александру Ляказетту, которые ближайшим летом могут уйти из команды в связи с истечением контрактов. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы расстаться с Депаем, чтобы получить дополнительные средства на трансферы и снизить издержки по зарплате. Контракт Мемфиса с «сине-гранатовыми» истекает по окончании сезона 22/23.



Юмтити не является основным игроком «Барселоны». В «Арсенале» рассчитывают, что он усилит оборону команды. Контракт Юмтити с испанским грандом действует до июня 2026 года.