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Зидан может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Дата публикации: 23-05-2022

Издание «Mundo Deportivo» опубликовало подробности переговоров «ПСЖ» с Зинедином Зиданом.

Ранее французские СМИ сообщали, что вероятность назначения экс-наставника «Реала» тренером парижан минимальна. Однако теперь выяснилось, что стороны ведут переговоры.

Парижане обещают специалисту небывалые финансовые условия. Если Зидан согласится возглавить «Пари Сен-Жермен», то будет ежегодно получать порядка 25 млн евро и станет наиболее высокооплачиваемым тренером в мире. В «Реале» зарплата француза составляла 13 млн евро в год.

Сейчас лидером рейтинга наиболее высокооплачиваемых наставников является Диего Симеоне, получающий в «Атлетико» 24 млн евро за сезон. Далее располагается Хосеп Гвардиола из «Ман Сити» с годовой зарплатой в 23 миллиона евро.

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