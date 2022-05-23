Зидан может стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Дата публикации: 23-05-2022

Издание «Mundo Deportivo» опубликовало подробности переговоров «ПСЖ» с Зинедином Зиданом.



Ранее французские СМИ сообщали, что вероятность назначения экс-наставника «Реала» тренером парижан минимальна. Однако теперь выяснилось, что стороны ведут переговоры.



Парижане обещают специалисту небывалые финансовые условия. Если Зидан согласится возглавить «Пари Сен-Жермен», то будет ежегодно получать порядка 25 млн евро и станет наиболее высокооплачиваемым тренером в мире. В «Реале» зарплата француза составляла 13 млн евро в год.



Сейчас лидером рейтинга наиболее высокооплачиваемых наставников является Диего Симеоне, получающий в «Атлетико» 24 млн евро за сезон. Далее располагается Хосеп Гвардиола из «Ман Сити» с годовой зарплатой в 23 миллиона евро.