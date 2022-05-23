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«Реал» хочет перехватить Левандовски у «Барселоны»

Дата публикации: 23-05-2022

После того, как Килиан Мбаппе решил не подписывать контракт с «Реалом», а продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен», мадридский клуб находится в поисках усиления линии атаки.

«Сливочные» рассматривают вариант с приглашением в команду форварда «Баварии» Роберта Левандовски, о чем пишет издание «AS».

Кроме того, в шорт-лист «Реала» попали такие футболисты как Харри Кейн, Рафаэль Леау, Дарвин Нуньес и Кристофер Нкунку.

Отметим, что с Левандовски долгое время контактирует каталонская «Барселона». Недавно «блаугранас» сделали «Баварии» первое официальное предложение по поляку.

В минувшем сезоне 33-летний поляк был задействован в 46 поединках во всех соревнованиях (50 голов и 7 ассистов).

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