«Реал» хочет перехватить Левандовски у «Барселоны»

Дата публикации: 23-05-2022

После того, как Килиан Мбаппе решил не подписывать контракт с «Реалом», а продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен», мадридский клуб находится в поисках усиления линии атаки.



«Сливочные» рассматривают вариант с приглашением в команду форварда «Баварии» Роберта Левандовски, о чем пишет издание «AS».



Кроме того, в шорт-лист «Реала» попали такие футболисты как Харри Кейн, Рафаэль Леау, Дарвин Нуньес и Кристофер Нкунку.



Отметим, что с Левандовски долгое время контактирует каталонская «Барселона». Недавно «блаугранас» сделали «Баварии» первое официальное предложение по поляку.



В минувшем сезоне 33-летний поляк был задействован в 46 поединках во всех соревнованиях (50 голов и 7 ассистов).