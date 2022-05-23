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«Боруссия» Д и «Ньюкасл» ведут борьбу за форварда «Реймса»

Дата публикации: 23-05-2022

Молодой нападающий «Реймса» Уго Экитике в межсезонье может отправиться на повышение в более престижный европейский чемпионат.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 19-летний француз сменит клубную прописку следующим летом.

По информации источника, за Экитике на этом этапе основная борьба происходит между «Ньюкасл Юнайтед» и дортмундской «Боруссией». В ближайшее время футболист определится со своим будущим и должен сделать новый шаг в своей карьере.

В текущем сезоне Экитике провел 27 матчей, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 5 ассистов.

Портал «Transfermarkt» оценивает форварда в 20 000 000 евро. Его контракт с «красно-белыми» истекает в 2024 году.

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