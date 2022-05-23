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Кьеллини согласился на контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 23-05-2022

Центрбек туринского «Юве» Джорджо Кьеллини намеревается продолжить свою карьеру в США. Такой информацией поделился Фабрицио Романо.

По его словам, следующим клубом 37-летнего итальянца станет «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС.

Ранее сообщалось, что Кьеллини уйдет из «Ювентуса» как свободный агент, потому что у него истек контракт.

Джорджо выступал за «старую синьору» с 2005 года. На его счету 559 матчей с 36 голами и 25 ассистами.

Также вскоре Кьеллини проведет свой прощальный поединок в составе «скуадры адзурры», который пройдет на стадионе «Уэмбли». В соперниках у сборной Италии будет Аргентина.

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