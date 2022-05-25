Алонсо попросил «Челси» отпустить его

Дата публикации: 25-05-2022

Защитник «синих» Маркос Алонсо намерен сменить команду, о чем сообщает журналист Грейми Байли.



По сведениям инсайдера, 31-летний футболист попросил руководство лондонского клуба отпустить его летом. Ожидается, что Алонсо пополнит обойму «Барселоны».



Контрактное соглашение испанца с «Челси» рассчитано еще на один сезон, поэтому английский гранд может запросить какую-либо компенсацию за переход своего подопечного.



Напомним, до того, как Алонсо оказался в «Челси» он выступал за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину».



В сезоне 2021/22 фулбек был задействован 46 раз, отличившись 5 голами и 6 результативными передачами.