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Алонсо попросил «Челси» отпустить его

Дата публикации: 25-05-2022

Защитник «синих» Маркос Алонсо намерен сменить команду, о чем сообщает журналист Грейми Байли.

По сведениям инсайдера, 31-летний футболист попросил руководство лондонского клуба отпустить его летом. Ожидается, что Алонсо пополнит обойму «Барселоны».

Контрактное соглашение испанца с «Челси» рассчитано еще на один сезон, поэтому английский гранд может запросить какую-либо компенсацию за переход своего подопечного.

Напомним, до того, как Алонсо оказался в «Челси» он выступал за «Болтон», «Сандерленд» и «Фиорентину».

В сезоне 2021/22 фулбек был задействован 46 раз, отличившись 5 голами и 6 результативными передачами.

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