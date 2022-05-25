Левандовски выиграл «Золотую бутсу» сезона 2021/2022, опередив Мбаппе, Бензема и Иммобиле
Дата публикации: 25-05-2022
Роберт Левандовски, выступающий за «Баварию», стал обладателем «Золотой бутсы» сезона 21/22.
В 34 поединках Бундеслиги польский форвард отличился 35 раз. С учетом используемой формулы лидер «Баварии» набрал 70 очков (35 забитых мячей умножаются на коэффициент турнира, равный 2).
Вторую строчку занял Килиан Мбаппе, защищающий цвета «ПСЖ». В активе француза 28 голов во французской Лиге 1. Благодаря этому он набрал 56 очков.
На третьем месте разместились 2 футболиста, забившие по 27 мячей. В активе Карима Бензема, представляющего «Реал», и Чиро Иммобиле, выступающего за «Лацио», по 54 очка.
«Золотой бутсы» ежегодно удостаивается лучший бомбардир сезона из европейского чемпионата. В прошлом году обладателем награды также стал Левандовски.