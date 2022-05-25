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«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Дата публикации: 25-05-2022

«Милан» намерен пролонгировать трудовые отношения со Златаном Ибрагимовичем. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что итальянский клуб подготовил для 40-летнего форварда контракт на 1 год.

В случае продления сотрудничества швед получит 2,5 млн евро. Сам нападающий еще не ответил на предложение миланцев. Если Ибрагимович решит завершить с футболом, то он может устроиться в компанию, принадлежащую покойному Мино Райоле.

Шведский ветеран перешел в «Милан» в январе 2020 года. В текущем сезоне на счету Златана 27 встреч (8 забитых мячей, 3 результативные передачи). По его итогам Ибра вместе с «Миланом» завоевал золото Серии А. Подобного успеха «россонери» не добивались с сезона 2010/2011.

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