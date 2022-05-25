«Монако» получит от «ПСЖ» 35 млн евро в связи с продлением контракта с Мбаппе

Дата публикации: 25-05-2022

По данным «RMC Sport», «ПСЖ» в связи с пролонгацией соглашения с Килианом Мбаппе придется выплатить «Монако», ранее владевшему правами на футболиста, 35 млн евро.



Парижане оформили полноценный трансфер нападающего в 2018 году. За его переход «монегаскам» полагалось 180 млн евро. Первый транш составил 90 миллионов, второй – 55. Еще на 35 млн евро «Монако» мог претендовать в том случае, если бы «красно-синие» продали форварда или Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», что и произошло.



В минувшую субботу француз заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное на 3 года. Сообщалось, что после продления годовая зарплата Килиана в «Пари Сен-Жермен» составит € 40 млн. Помимо этого, бомбардиру выплатят 150-200 млн евро в качестве подписного бонуса.