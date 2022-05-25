Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»

Дата публикации: 25-05-2022

В состав «Краснодара» намерены вернуться 3 легионера. Информацией поделился ресурс «РБ Спорт».



Кордоба, Кайо и Рамирес могут начать готовиться к предстоящему сезону в стане «быков». «Краснодар» обсуждает возможность их возвращения.



В ближайшее время руководство клуба также намерено решить вопрос с главным тренером. В настоящий момент «черно-зеленых» возглавляет Александр Сторожук, исполняющий обязанности наставника команды.



Легионеры начали массово покидать «Краснодар» в марте 2022 года, когда FIFA позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Тогда же с поста тренера команды ушел Даниель Фарке.



В завершившемся сезоне «Краснодар» с 50 набранными очками финишировал на 4-й строчке в таблице РПЛ.