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Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»

Дата публикации: 25-05-2022

В состав «Краснодара» намерены вернуться 3 легионера. Информацией поделился ресурс «РБ Спорт».

Кордоба, Кайо и Рамирес могут начать готовиться к предстоящему сезону в стане «быков». «Краснодар» обсуждает возможность их возвращения.

В ближайшее время руководство клуба также намерено решить вопрос с главным тренером. В настоящий момент «черно-зеленых» возглавляет Александр Сторожук, исполняющий обязанности наставника команды.

Легионеры начали массово покидать «Краснодар» в марте 2022 года, когда FIFA позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами. Тогда же с поста тренера команды ушел Даниель Фарке.

В завершившемся сезоне «Краснодар» с 50 набранными очками финишировал на 4-й строчке в таблице РПЛ.

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