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«Локомотив» и Гильерме договорились о продлении контракта

Дата публикации: 25-05-2022

Маринато Гильерме остается в «Локомотиве». «Железнодорожники» подписали с голкипером новое соглашение. Информация появилась на сайте московской команды.

«Переговоры по продлению контракта были предельно короткими. Я выражаю благодарность Гильерме за его преданность и конструктивную позицию. Он является лидером, важным игроком и примером для молодежи. Рад, что совместная работа с ним продолжится», - сообщил Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора «красно-зеленых».

Гильерме защищает цвета «Локомотива» с лета 2009 года. Новый договор 36-летнего стража ворот будет действовать до лета 2024 года. В сезоне 21/22 Маринато провел за столичный клуб 24 игры (4 встречи без пропущенных мячей).

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