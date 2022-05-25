Катарские владельцы «ПСЖ» планируют выставить Неймара на трансфер

Дата публикации: 25-05-2022

«Le Parisien» пишет, что «ПСЖ» может расстаться с Неймаром в летнее межсезонье. Катарские собственники парижской команды хотят продать бразильца до старта нового сезона.



По данным источника, подобная ситуация может быть вызвана продлением сотрудничества с Килианом Мбаппе. Форвард пролонгировал соглашение с «Пари Сен-Жермен» 21-го мая, а его зарплата заметно выросла. Теперь он будет получать 93 000 000 в год (без учета бонусных отчислений).



Однако продать Неймара будет не так просто. До переподписания контракта с Мбаппе больше 30-летнего бразильца в «ПСЖ» получал только Месси. Еженедельная зарплата Неймара равняется 0,58 млн евро.



За парижан бразилец выступает с лета 2017 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 8 ассистов в 28 играх. Ценник на Неймара составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).