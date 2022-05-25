01:32 ()
Свернуть список

Янузай и Монреаль покинули «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 25-05-2022

Стороны не стали подписывать новые контракты.

«Реал Сосьедад», занявший шестое место в таблице Ла Лиги и выступивший в Лиге Европы, остался без ряда лидеров.

Как сообщила пресс-служба «бело-голубых», вингер Аднан Янузай и защитник Начо Монреаль прекратили выступления в клубе.

Известно, что руководство «Реал Сосьедад» некоторое время вело переговоры с игроками, но прийти к консенсусу им не удалось.

27-летний бельгиец сыграл в этом сезоне 44 матча во всех соревнованиях. Он забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Что касается 36-летнего испанца, то он пропустил весь сезон из-за травмы.

«Transfermarkt» оценивает футболистов в 12 и 1,2 млн евро соответственно.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close