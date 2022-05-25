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«Тоттенхэм» готов сразиться за Жезуса

Дата публикации: 25-05-2022

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее трансферное окно.

Так, издание «The Telegraph» утверждает, что «шпоры» готовы сразиться за Габриэля Жезуса с другим клубом из Лондона – «Арсеналом».

С начала этого сезона Габриэль Жезус провел за «Сити» 41 поединок во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сам 25-летний бразилец прокомментировал слухи о своем возможном трансфере и признался, что пока не определился в вопросе своего будущего.

Жезус перебрался в «Ман Сити» из «Палмейраса» в 2017 году. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Сегодня его ориентировочная стоимость равняется 50 000 000 евро.

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