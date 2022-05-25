«Ювентус» заинтересовался Кулибали

Дата публикации: 25-05-2022

«Ювентус» собирается приобрести нового центрального защитника, который должен будет заменить Джорджо Кьеллини.



По данным «Tuttosport», туринский клуб нацелился на игрока «Наполи» Калиду Кулибали. В услугах 30-летнего игрока сборной Сенегала заинтересован рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри.



Ранее испанская пресса сообщала о том, что Кулибали может продолжить карьеру в составе «Барселоны».



Контракт защитника с «партенопейцами» истекает в следующем году. Стоимость Кулибали на трансферном рынке оценивается в 45 млн евро.



В текущем сезоне в активе сенегальца 27 матчей в Серии А (3 забитых мяча и 3 голевых паса).