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«Ювентус» заинтересовался Кулибали

Дата публикации: 25-05-2022

«Ювентус» собирается приобрести нового центрального защитника, который должен будет заменить Джорджо Кьеллини.

По данным «Tuttosport», туринский клуб нацелился на игрока «Наполи» Калиду Кулибали. В услугах 30-летнего игрока сборной Сенегала заинтересован рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Ранее испанская пресса сообщала о том, что Кулибали может продолжить карьеру в составе «Барселоны».

Контракт защитника с «партенопейцами» истекает в следующем году. Стоимость Кулибали на трансферном рынке оценивается в 45 млн евро.

В текущем сезоне в активе сенегальца 27 матчей в Серии А (3 забитых мяча и 3 голевых паса).

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