«ПСЖ» хочет продлить контракт с Маркиньосом до 2027 года

Дата публикации: 25-05-2022

«Пари Сен-Жермен» подготовил новое соглашение для Маркиньоса. По данным ресурса «UOL», парижане предложат защитнику контракт до 2027 года. Срок действия текущего соглашения с бразильцем истекает в июне 2024 года.



Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Трансфер 27-летнего бразильца обошелся французской команде в 32 млн евро.



В сезоне 2021/2022 в активе Маркиньоса 40 игр, в которых он отметился 5 голами и 1 результативным пасом. Рыночный ценник на футболиста равняется 75 млн евро (Transfermarkt.de).



В сборную Бразилии Маркиньос вызывается с 2013 года. В минувшем году он отыграл за национальную сборную 16 матчей (3 гола, 2 результативных паса).