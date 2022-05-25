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Защитник «Аякса» пополнил состав мюнхенской «Баварии»

Дата публикации: 25-05-2022

Нуссайр Мазрауи пополнил состав «Баварии». Информация появилась на сайте мюнхенцев.

Марокканец заключил с немецким клубом договор до 2026 года. Контракт футболиста с «Аяксом» завершится в июне, поэтому «Баварии» не придется платить за его переход.

«Мы рады, что первой нашей покупкой в это трансферное окно оказался Мазрауи. Он имел большое количество предложений от клубов из Европы, но решил присоединиться к нам, поскольку мы располагаем понятным планом работы и намерены добиться вместе с ним огромных успехов», - приводит слова Хасана Салихамиджича (спортивный директор мюнхенцев) сайт «Баварии».

Мазрауи воспитывался в структуре «Аякса». В сезоне 21/22 на его счету 34 встречи за клуб из Амстердама (5 голов, 4 ассиста).

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