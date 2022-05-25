«Лацио» нацелился на Аллана

Дата публикации: 25-05-2022

Бразилец может вернуться в Серию А.



«Лацио» рассматривает разные варианты усиления средней линии поля в ближайшее летнее трансферное окно.



По данным «Corriere Dello Sport», римский клуб нацелился на опорного полузащитника «Эвертона» Аллана, ранее работавшего с Маурицио Сарри в «Наполи».



Аллан перебрался на Туманный Альбион в сентябре 2020 года. В этом сезоне бразильский футболист провел 31 поединок, отличившись тремя результативными передачами.



Соглашение хавбека с «ирисками», которого Transfermarkt.de оценивает в 18 миллионов евро, рассчитано до 30 июня 2023 года.