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Гвардиола может возглавить «ПСЖ» в 2023 году

Дата публикации: 26-05-2022

«AS», ссылаясь на издание «L’Equipe», сообщает, что летом 2023 года Хосеп Гвардиола может сменить Маурисио Почеттино на посту тренера «ПСЖ». При этом аргентинский специалист останется во главе парижан еще на 1 сезон.

Боссы «Пари Сен-Жермен» приняли решение не прекращать сотрудничество с Почеттино, поскольку тренеру удалось найти контакт с Килианом Мбаппе, который недавно продлил контракт с клубом. Помимо этого, в случае увольнения нынешнего наставника, соглашение с которым действует до лета 2023 года, парижанам пришлось бы заплатить ему 15 млн евро неустойки.

Однако в клубе не отказываются от варианта с назначением Хосепа Гвардиолы. Испанец связан трудовыми отношениями с «Манчестер Сити» до конца следующего сезона, чем и планируют воспользоваться в «ПСЖ».

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