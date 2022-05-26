«Тоттенхэм» активирует за 47 млн евро опцию выкупа защитника «Аталанты»

Дата публикации: 26-05-2022

«Тоттенхэм Хотспур» выкупит права на Кристиана Ромеро, который текущий сезон проводит в составе «шпор» на правах аренды. Информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер подчеркнул, что лондонцы намерены воспользоваться условием о выкупе защитника в ближайшие дни. Сумма компенсации составит 47 000 000 евро. Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора «Тоттенхэма», видит в Ромеро ключевого игрока клуба и планирует заключить с ним договор до 2026 года.



Ранее Джейми Каррагер назвал подписание контракта с аргентинцем «трансфером сезона».



«Тоттенхэм» арендовал Ромеро у «Аталанты» перед началом сезона. На счету 24-летнего аргентинца 30 игр (1 гол). В настоящий момент центрбек продолжает восстанавливаться после перелома бедра.