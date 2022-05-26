Симеоне попросил руководство «Атлетико» купить Молину

Дата публикации: 26-05-2022

«Матрасники» нацелились на представителя сборной Аргентины.



Защитник итальянского «Удинезе» Науэль Молина может продолжить карьеру в «Атлетико».



Как сообщил инсайдер Николо Скира, наставник мадридского клуба Диего Симеоне включил игрока в свой шорт-лист на летнее трансферное окно.



Руководство «Удинезе» очень высоко оценивает возможности футболиста и считает его лидером защиты. Поэтому сумма трансфера может составить не менее 25-30 миллионов евро.



Молина – воспитанник «Бока Хуниорс». В 2020 году на правах свободного агента перешел в «Удинезе». В сезоне 2021/22 аргентинский фулбек сыграл за «черно-белых» 37 матчей, в которых ему удалось отличиться 8 голами и 7 ассистами.



Прошлым летом Науэль вместе со своей национальной сборной выиграл Кубок Америки.