Оздоев покидает «Зенит»

Дата публикации: 26-05-2022

На официальном сайте «Зенита» появилась информация о прекращении сотрудничества с Магомедом Оздоевым. Контракт с 29-летним футболистом истекал ближайшим летом.



Полузащитник выступал за петербургскую команду с февраля 2018 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 116 игр, отличившись 8 раз и отдав 18 голевых пасов. В составе петербуржцев Оздоев дважды выигрывал Суперкубок России, четырежды РПЛ и Кубок страны.



В текущем сезоне в активе хавбека 16 встреч за «сине-бело-голубых» (2 гола, 1 результативная передача). Рыночная стоимость игрока – 4 млн евро («Transfermarkt»).



Помимо «Зенита», Магомед защищал цвета «Терека», «Рубина» и «Локомотива».



С 2014 года Оздоев вызывается в сборную России. На его счету 23 игры за национальную команду (3 гола).