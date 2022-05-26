«Лион» отпустит полузащитника Уссема Ауара, если получит достойное предложение

Дата публикации: 26-05-2022

По данным издания «RMC Sport», «Лион» готов продать Уссема Ауара при наличии выгодного предложения.



В услугах хавбека заинтересован один из клубов Серии А, который в сезоне 22/23 будет выступать в ЛЧ. Среди претендентов на Ауара также значатся 2 клуба из Англии, один из них в ближайшем будущем может направить предложение по французу.



Ранее СМИ писали об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Бетиса», цвета которого защищает Набиль Фекир, ранее выступавший за «Лион», и «Реала Сосьедад».



Контракт Ауара со «львами» истекает в 2023 году. В сезоне 21/22 он провел 45 встреч (8 забитых мячей, 4 результативных паса). Рыночный ценник на полузащитника равняется 30 млн евро.