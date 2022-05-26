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«Ньюкасл» заинтересован в двух игроках мадридского «Атлетико»

Дата публикации: 26-05-2022

Сразу 2 футболиста «Атлетико» могут перейти в «Ньюкасл». «Сороки» проявляют предметный интерес к Ренану Лоди и Яннику Карраско.

Английский клуб готов заплатить за бразильца, контракт которого с «матрасниками» истекает в 2025 году, 40 млн евро. Трансфер Лоди также рассматривает «Ювентус». В сезоне 21/22 в активе фулбека 42 встречи за мадридцев (4 гола, 5 ассистов).

Карраско связан трудовыми отношениями с «Атлетико» до июня 2024 года. Диего Симеоне, возглавляющий испанскую команду, не хочет отпускать бельгийца. Сам вингер также готов остаться в Мадриде, но его агент намерен найти для футболиста клуб, способный предложить ему более выгодные финансовые условия. По ходу сезона 2021/2022 Карраско сыграл в 44 играх (6 голов, 7 ассистов).

Источник – «Marca».

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