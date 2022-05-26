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«Ницца» заинтересована в возвращении Фавра

Дата публикации: 26-05-2022

Люсьен Фавр снова может стать тренером «Ниццы». Информацией поделился ресурс «Footmercato».

Источник отметил, что Жан-Пьер Ривер, являющийся президентом французского клуба, рассматривает вариант с заменой Кристофа Галтье, в настоящий момент возглавляющего команду. Новым наставником клуба может стать швейцарский специалист.

Фавр работал в «Ницце» в 2016-2018 годах, после чего пошел на повышение в дортмундскую «Боруссию». В декабре 2020-го он был уволен со своего поста и с тех пор находится без работы.

Сам специалист еще не принял решения относительно дальнейшего трудоустройства. Ранее сообщалось, что Фавр может вернуться в «Боруссию» из Менхенгладбаха, которую он возглавлял в 2011-2015 годах.

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