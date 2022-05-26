Окслейд-Чемберлен понадобился «Вест Хэму» и «Астон Вилле»

Дата публикации: 26-05-2022

Алекс Окслейд-Чемберлен в летнее межсезонье может уйти из «Ливерпуля». Издание «Daily Mirror» пишет, что вариант с его трансфером рассматривают «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Руководство этих клубов уверено, что хавбек «мерсисайдцев» усилит их линию полузащиты.



Информация о стоимости, которую «Ливерпуль» может запросить за своего игрока, отсутствует.



Окслейд-Чемберлен связан контрактом с «красными» до лета 2023 года. Однако хавбек появляется на поле в составе «Ливерпуля» не так часто. В текущем сезоне на его счету 17 игр в АПЛ (2 забитых мяча, 1 результативный пас).



В зимнее трансферное окно Окслейд-Чемберлену поступало предложение от «Ньюкасла», но он отказался выступать за «сорок» в надежде перейти в более статусную команду.