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«Днепр-1» хочет получить 12 млн от «Торино» за Довбика

Дата публикации: 26-05-2022

В итальянских СМИ появилась информация об интересе «Торино» к форварду «Днепра-1» Артему Довбику.

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио подтвердил, что «быки» действительно следили за игроком всю первую половину сезона.

Он утверждает, что «Днепр-1» готов отпустить бомбардира сборной Украины за 12 миллионов евро. Трансфер может быть официально зарегистрирован в ближайшие дни.

Сообщается также, что за игроком ранее охотились другие итальянские клубы, среди которых были «Болонья» и «Удинезе».

В досрочно завершенном сезоне УПЛ 24-летний Довбик сыграл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

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