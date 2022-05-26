«МЮ» претендует на грузинского вратаря

Дата публикации: 26-05-2022

Георгий Мамардашвили, правами на которого владеет «Валенсия», может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание «Diario AS».



«Манкунианцы» рассматривают грузинского голкипера в качестве сменщика Дина Хендерсона. Последний намерен уйти из клуба ближайшим летом.



«Валенсия» готова расстаться с Мамардашвили и уже определилась с суммой компенсации. С продажи своего вратаря испанцы планируют выручить 15 млн евро. Об отношении к возможному трансферу самого голкипера, которому в «МЮ» будет отведена роль второго номера, не сообщается.



Мамардашвили является воспитанником тбилисского «Динамо». Полноценным игроком «Валенсии» он стал в январе 2022 года. На счету 21-летнего грузина в нынешнем сезоне 18 игр в Ла Лиге (8 «сухих» матчей).