«Арсенал» и Нкетиа близки к продлению контракта

Дата публикации: 26-05-2022

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа может остаться в клубе. Об этом сообщает «The Telegraph».



Футболист, его агент и руководство «канониров» уже приступили к переговорам по новому контракту. До этого момента Нкетиа отказывался подписывать новое соглашение за неимением игровой практики.



Главный тренер лондонцев Микель Артета в конце сезона изменил ситуацию, предоставив форварду игровое время, и теперь шансы на заключение сделки выросли.



«Арсенал» все еще ищет нового игрока в атаку, но если Нкетиа останется, то клубу удастся сэкономить.



На счету 22-летнего англичанина в этом сезоне 10 голов и 1 ассист в 28 матчах.