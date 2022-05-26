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«Арсенал» и Нкетиа близки к продлению контракта

Дата публикации: 26-05-2022

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа может остаться в клубе. Об этом сообщает «The Telegraph».

Футболист, его агент и руководство «канониров» уже приступили к переговорам по новому контракту. До этого момента Нкетиа отказывался подписывать новое соглашение за неимением игровой практики.

Главный тренер лондонцев Микель Артета в конце сезона изменил ситуацию, предоставив форварду игровое время, и теперь шансы на заключение сделки выросли.

«Арсенал» все еще ищет нового игрока в атаку, но если Нкетиа останется, то клубу удастся сэкономить.

На счету 22-летнего англичанина в этом сезоне 10 голов и 1 ассист в 28 матчах.

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