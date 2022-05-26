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Компани может возглавить «Бернли»

Дата публикации: 26-05-2022

Экс-главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани вскоре может возглавить «Бернли», о чем сообщает издание «The Athletic».

По информации источника, руководство «бордовых» ведет переговоры с тремя возможными кандидатами, среди которых – легенда «Манчестер Сити».

Имена других кандидатов не разглашаются, но клуб намерен найти нового главного тренера до конца следующей недели.

Напомним, в последнем туре «Бернли» уступил «Ньюкаслу» и вылетел в Чемпионшип после шести сезонов в английской Премьер-лиге.

Под руководством Компани «Андерлехт» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. 25 мая пресс-служба «пурпурно-белых» отрапортовала о том, что 36-летний специалист покинул занимаемый пост.

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