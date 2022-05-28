«Ливерпуль» заинтересован в подписании хавбека ПСВ

Дата публикации: 28-05-2022

Ибраим Сангаре может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Информация об этом появилась в «Twitter» Экрема Конура.



Первым клубом Сангаре был ивуарийский «Денгеле». В 2016 году опорный полузащитник перебрался в Европу, подписав 3-летнее соглашение с французской «Тулузой». В 2020 году права на него выкупил голландский ПСВ. Сумма сделки составила 7 млн евро.



В сезоне 2021/2022 Сангаре провел за команду из Эйндховена 49 встреч, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Соглашение 24-летнего хавбека с «красно-белыми» действует до лета 2025 года.



Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Кот-д'Ивуара в 16 миллионов евро.