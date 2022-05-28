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«Севилья» намерена подписать нападающего «Интера»

Дата публикации: 28-05-2022

По данным ресурса «Tuttomercatoweb», «Севилья» может подписать Алексиса Санчеса, принадлежащего «Интеру».

Контракт 33-летнего чилийца с миланской командой действует до лета 2023 года. Представители «Севильи» уже провели переговоры касательно перехода форварда.

За «Интер» Санчес выступает с августа 2019 года. После годичной аренды он перешел в итальянский клуб как свободный агент. В завершившемся сезоне на счету нападающего 39 встреч за «нерадзурри», в которых он забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Рыночная стоимость чилийского футболиста составляет 3,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

В Испании Санчес уже выступал в составе «Барселоны» (2011-2014).

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