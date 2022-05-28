«Арсенал» готов обменяться футболистами с «Ювентусом»

Дата публикации: 28-05-2022

Марко Контерио в своем «Twitter» сообщил, что «Арсенал» может обменяться игроками с «Ювентусом».



«Пушкари» хотят подписать Артура, правами на которого владеют туринцы. Однако они не собираются платить за бразильца 40 млн евро. Взамен лондонский клуб готов предложить «Юве» Томаса Парти.



Артур подписал контракт с «бьянконери» в 2020 году. За его переход итальянская команда заплатила «Барселоне» 76 млн евро. В сезоне 21/22 на счету 25-летнего опорника 31 игра (1 ассист). Ценник на Артура составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).



Парти перебрался в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. В сезоне 21/22 хавбек провел за 26 матчей (2 гола, 1 ассист). Стоимость Парти равняется 40 000 000 евро.