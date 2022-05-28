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Вингер «Барселоны» Дембеле принял предложение «ПСЖ»

Дата публикации: 28-05-2022

Усман Дембеле перейдет в «Пари Сен-Жермен». Информацией поделился ресурс «AS».

Источник утверждает, что вингер согласился на условия, предложенные парижанами. Контракт француза с «Барселоной» завершается в июне 2022 года, потому состав «ПСЖ» он пополнит в статусе свободного агента.

О своем решении уйти из команды Усман уже сообщил футболистам каталонцев.

Цвета «Барселоны» Дембеле защищает с 2017 года. В составе «блаугранас» он дважды выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании, один раз побеждал в Суперкубке страны. В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего француза 32 встречи с 2 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

В 2018 году Дембеле вместе с французской сборной стал чемпионом мира.

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