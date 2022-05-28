«Байер» готов продать одного из своих лидеров за 70 млн евро

Дата публикации: 28-05-2022

«Байер» не планирует расставаться с Муссой Диаби, но при наличии предложения в размере 70 млн евро готов рассмотреть его продажу. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Мануэль Вэт.



Диаби воспитывался в академии «ПСЖ», однако пробиться в основу парижан ему не удалось. «Байер» выкупил права на вингера в 2019 году, заплатив за него 15 млн евро. Срок действия контракта 22-летнего футболиста с клубом из Леверкузена ограничен июнем 2025 года. В текущем сезоне на счету Муссы 42 поединка (17 забитых мячей, 14 результативных передач).



Рыночный ценник на Диаби составляет 55 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



В сентябре прошлого года он впервые сыграл за сборную Франции.