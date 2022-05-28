«МЮ» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника сборной Италии

Дата публикации: 28-05-2022

Экрем Конур в своем «Твиттере» написал, что вариант с подписанием Алессандро Бастони рассматривают сразу 2 английских гранда. В услугах защитника «Интера» заинтересованы «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед».



Бастони прошел футбольную школу «Аталанты». Его трансфер «Интер» оформил в 2017 году, заплатив за центрбека чуть больше 31 млн евро. Футболист связан трудовыми отношениями с миланской командой до лета 2024 года. В сезоне 2021/2022 он был задействован в 31 встрече в Серии А (1 забитый мяч, 3 результативных паса).



Рыночный ценник 23-летнего итальянца – 60 000 000 евро.



Дебют Бастони за национальную сборную состоялся осенью 2020 года. Всего на его счету 11 матчей.