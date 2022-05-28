Мане размышляет над переходом в «Баварию»

Дата публикации: 28-05-2022

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане рассматривает вариант с переходом в другую команду в ближайшее летнее трансферное окно.



Как сообщает издание «Bild», сенегальский футболист размышляет над переходом в «Баварию».



Источник утверждает, что Садио Мане хочет выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем», и после этого получить новый вызов. Напомним, финал элитного еврокубка состоится 28 мая в 22:00 по мск.



Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт с командой Клоппа истекает в 2023 году. В текущей кампании он провел 49 матчей, в которых забил 22 гола и отдал двух ассистов.



Ориентировочная стоимость 30-летнего сенегальского исполнителя, согласно оценке «Transfermarkt», составляет 80 000 000 евро.