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«Ньюкасл» намерен приобрести лидера «Лиона»

Дата публикации: 28-05-2022

Лукас Пакета может попробовать свои силы в чемпионате Англии. Так, издание «The Times» утверждает, что на 24-летнего бразильца претендует «Ньюкасл Юнайтед».

По информации источника, «сороки» готовы побить свой трансферный рекорд и предложить «Лиону» 50 миллионов фунтов (~ 59 млн евро) за атакующего полузащитника.

В текущем сезоне Пакета провел 44 матч за «Лион» во всех турнирах: на его счету 11 голов и 7 результативных передач.

Добавим, что хавбек регулярно вызывается в сборную Бразилии. С сентября 2018 года Лукас выходил на поле 31 раз (7 забитых мячей и 1 ассист).

Действующий трудовой договор Пакета с клубом актуален до 30 июня 2025 года.

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