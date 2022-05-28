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«Наполи» выкупил Ангисса у «Фулхэма»

Дата публикации: 28-05-2022

«Наполи» объявил о подписании Андре-Франка Замбо-Ангисса на постоянной основе. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте неаполитанского клуба.

Во сколько итальянцам обошелся данный трансфер пока неизвестно. Однако ранее в прессе была информация, что сумма сделки может составить порядка 15 миллионов евро.

Замбо-Ангисса примкнул к «Наполи» в 2021 году на условиях аренды. В сезоне-2021/22 камерунский хавбек поучаствовал в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отдал 2 ассиста.

Напомним, что ранее «Наполи» договорился о переходе защитника «Хетафе» Матиаса Оливейры за 13 000 000 евро.

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