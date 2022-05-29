«Барселона» активизируется в переговорах по Аспиликуэте после продажи «Челси»

Дата публикации: 29-05-2022

«Mundo Deportivo» информирует, что «Барселона» начнет активные переговоры по подписанию Сесара Аспиликуэты после смены владельцев в «Челси». Напомним, что в скором времени лондонцы перейдут в руки консорциума Тодда Боули.



Источник утверждает, что «аристократы» не будут завышать сумму компенсации за своего защитника. Изначально «сине-гранатовые» планировали заполучить Аспиликуэту бесплатно на правах свободного агента, но соглашение 32-летнего испанца автоматически пролонгировалось еще на 1 год после 30 сыгранных встреч за «Челси».



В текущем сезоне защитник провел за «аристократов» 47 поединков, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Transfermarkt.de оценивает Аспиликуэту в 11 млн евро.