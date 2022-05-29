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Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Дата публикации: 29-05-2022

По данным ресурса «Daily Mail», в летнее межсезонье Александр Зинченко может уйти из «Ман Сити». Интерес к украинскому футболисту проявляет «Арсенал».

На трансфере Зинченко настаивает Микель Артета. Наставник «пушкарей» планирует использовать украинца в центре полузащиты. На аналогичной позиции Александр играет в украинской сборной. В «Сити» Зинченко обычно исполняет роль левого защитника.

Артета, ранее работавший в тренерском штабе «горожан», имеет хорошие отношения с 25-летним футболистом. Однако заполучить Зинченко будет непросто, поскольку в его услугах заинтересованы и другие клубы.

Ранее ряд источников сообщали о желании Александра остаться в «Манчестер Сити». В сезоне 21/22 он появлялся на поле в 15 играх АПЛ и отметился 4 ассистами.

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