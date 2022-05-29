03:05 ()
Свернуть список

Дзаньоло получит улучшенный контракт от «Ромы»

Дата публикации: 29-05-2022

«Рома» не оставляет попыток удержать своего полузащитника Николо Дзаньоло.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, руководство «волков» намерено предложить 22-летнему футболисту новый договор, предусматривающий улучшение финансовой составляющей. Встреча между двумя сторонами пройдет в ближайшие дни.

Действующее соглашение автора победного гола в финале Лиги конференций рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Дзаньоло провел 42 матча. В них он стал автором 8 забитых мячей и 9 результативных передач.

Основными претендентами на хавбека «желто-красных» считаются «Ювентус» и «Милан».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close