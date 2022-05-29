Дзаньоло получит улучшенный контракт от «Ромы»

Дата публикации: 29-05-2022

«Рома» не оставляет попыток удержать своего полузащитника Николо Дзаньоло.



По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, руководство «волков» намерено предложить 22-летнему футболисту новый договор, предусматривающий улучшение финансовой составляющей. Встреча между двумя сторонами пройдет в ближайшие дни.



Действующее соглашение автора победного гола в финале Лиги конференций рассчитано до лета 2024 года.



В этом сезоне Дзаньоло провел 42 матча. В них он стал автором 8 забитых мячей и 9 результативных передач.



Основными претендентами на хавбека «желто-красных» считаются «Ювентус» и «Милан».