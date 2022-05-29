«Вест Хэм» объявил об уходе Ярмоленко по истечении срока контракта

Дата публикации: 29-05-2022

В пресс-службе «Вест Хэма» сообщили о прекращении трудовых отношений с Андреем Ярмоленко. Украинец уйдет из клуба в связи с истечением контракта, действующего до 30-го июня.



«Молотобойцы» также решили отказаться от услуг хавбека Марка Нобла, защитника Райана Фредерикса и вратаря Дэвида Мартина.



Большую часть своей карьеры Ярмоленко провел в киевском «Динамо». Состав «Вест Хэм Юнатйед» он пополнил в 2018 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». За его трансфер лондонцы заплатили 20 млн евро. В сезоне 2021/2022 в активе украинца 33 встречи (3 забитых мяча, 3 голевые передачи).



Рыночный ценник на 32-летнего вингера равняется 3,5 млн евро («Transfermarkt»).



В национальную сборную Ярмоленко вызывается с 2009 года.