«Челси» поборется с «Манчестер Сити» за подписание Кукурельи

Дата публикации: 29-05-2022

Марком Кукурельей интересуются сразу 3 топ-клуба из АПЛ. «The Sun» утверждает, что трансфер защитника рассматривают «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Челси». «Брайтон», владеющий правами на 23-летнего испанца, готов отпустить своего игрока за 45 млн фунтов.



Кукурелья воспитывался в клубной системе «Барселоны». В 2021 году фулбека подписал «Брайтон», выкупивший его контракт у «Хетафе» за 18 млн евро. В нынешнем сезоне на счету испанца 38 игр за английскую команду (1 забитый мяч, 2 голевые передачи).



Соглашение Марка с «чайками» истекает летом 2026 года. Его рыночная стоимость составляет 20 000 000 евро.



В 2020 году Кукурелью впервые вызвали в сборную Испании. Всего в его активе 1 игра за национальную команду.