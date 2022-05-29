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«Челси» поборется с «Манчестер Сити» за подписание Кукурельи

Дата публикации: 29-05-2022

Марком Кукурельей интересуются сразу 3 топ-клуба из АПЛ. «The Sun» утверждает, что трансфер защитника рассматривают «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Челси». «Брайтон», владеющий правами на 23-летнего испанца, готов отпустить своего игрока за 45 млн фунтов.

Кукурелья воспитывался в клубной системе «Барселоны». В 2021 году фулбека подписал «Брайтон», выкупивший его контракт у «Хетафе» за 18 млн евро. В нынешнем сезоне на счету испанца 38 игр за английскую команду (1 забитый мяч, 2 голевые передачи).

Соглашение Марка с «чайками» истекает летом 2026 года. Его рыночная стоимость составляет 20 000 000 евро.

В 2020 году Кукурелью впервые вызвали в сборную Испании. Всего в его активе 1 игра за национальную команду.

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