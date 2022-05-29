«ПСЖ» и «Реал» хотят подписать Леау, сумма отступных – 150 млн евро

Дата публикации: 29-05-2022

Прогресс Рафаэла Леау в «Милане», в составе которого он стал чемпионом Серии А, не остался незамеченным. Вингером заинтересовались в «ПСЖ» и «Реале». В итальянской команде уже прокомментировали слухи о возможном уходе игрока.



«В соглашении с ним прописаны отступные в размере 150 млн евро», - цитирует Паоло Мальдини, занимающего пост технического директора миланцев, издание «La Gazetta dello Sport».



Ранее функционер подчеркнул, что для клуба Леау является «неприкасаемым футболистом».



Цвета «Милана» португалец защищает с 2019 года. В сезоне 2021/2022 на счету 22-летнего вингера 14 голов и 12 ассистов в 42 поединках за «россонери». Соглашение с ним рассчитано до июня 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает Леау в 50 миллионов евро.