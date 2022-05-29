Полузащитник «Велеса» Майга может пополнить состав ЦСКА

Дата публикации: 29-05-2022

ЦСКА может усилиться хавбеком из Мали. Речь идет о Мамаду Майге.



По информации «Матч ТВ», «армейцы» прорабатывают вариант с подписанием опорника. Переход может состояться ближайшим летом. Окончательное решение в отношении трансфера будет зависеть от того, кто станет новым наставником ЦСКА.



В настоящий момент Майга защищает цвета «Велеса», куда он перешел летом 2020 года. В текущем сезоне малийский футболист провел 25 встреч в ФНЛ, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.



Рыночная стоимость хавбека равняется 0,45 млн евро (Transfermarkt.de). Его контракт с «Велесом» истекает ближайшим летом.



Минувшей зимой Майга оформил российский паспорт, поэтому он не будет занимать в ЦСКА место легионера.