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Полузащитник «Велеса» Майга может пополнить состав ЦСКА

Дата публикации: 29-05-2022

ЦСКА может усилиться хавбеком из Мали. Речь идет о Мамаду Майге.

По информации «Матч ТВ», «армейцы» прорабатывают вариант с подписанием опорника. Переход может состояться ближайшим летом. Окончательное решение в отношении трансфера будет зависеть от того, кто станет новым наставником ЦСКА.

В настоящий момент Майга защищает цвета «Велеса», куда он перешел летом 2020 года. В текущем сезоне малийский футболист провел 25 встреч в ФНЛ, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Рыночная стоимость хавбека равняется 0,45 млн евро (Transfermarkt.de). Его контракт с «Велесом» истекает ближайшим летом.

Минувшей зимой Майга оформил российский паспорт, поэтому он не будет занимать в ЦСКА место легионера.

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